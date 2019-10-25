Политика

В партии «Слуга народа» разгорается новый скандал. Президент Владимир Зеленский и руководство партии пригрозили нардепам от «Слуги народа» роспуском парламента. Ранее один из депутатов президентской партии попал в скандал из-за выступления на российском телевидении.

Как рассказал «ФАКТАМ» один из нардепов от СН на правах анонимности, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава фракции Давид Арахамия недовольны, что некоторые нардепы из числа их фракции не голосуют «как нужно».

Источник утверждает, что последней каплей в копилку недовольства руководства партии и лично президента Зеленского стал скандал вокруг якобы подкупа нардепов из финансового комитета. Власть попыталась отыграть резонансную историю на медийном поле, затеяв эпопею с проверкой депутатов на полиграфе, однако эта идея понравилась далеко не всем, говорит другой собеседник «ФАКТОВ» в президентской партии.

«Хотя фракция носит одно название, депутаты, которые в нее входят, попали в Раду из разных кругов. У каждого есть своя предыстория, некий бэкграунд. Сейчас речь идет о членах финансового комитета, но никто не гарантирует, что завтра на проверку не отправят других представителей фракции. Никто не знает, какие вопросы будут задавать на полиграфе, потому многие пока непублично высказывают недовольство всей этой ситуацией. Мы надеемся, что вся эта „дичь“ просто заглохнет», — говорит один из нардепов.

Отметим, что ранее «ФАКТЫ» уже рассказывали о желании ряда нардепов покинуть фракцию «Слуга народа».

«Наша фракция имеет монобольшинство в парламенте, это 254 депутата. Да, внутри партии у нас иногда возникают разногласия по спорным моментам, однако это нормальная практика. Перед голосованиями мы беседуем и убеждаем своих коллег в необходимости поддержать президента и линию партии», — утверждает в разговоре с «ФАКТАМИ» один из лидеров «Слуги народа».

Член СН, депутат-мажоритарщик, анонимно признался, что внутри фракции все непросто. «Есть лидеры фракции, которые, по сути, передают нам волю президента, а мы должны просто голосовать „за“. Это угнетает. Мы пришли, чтобы менять страну, а пока выступаем в роли статистов. Естественно, такая ситуация нравится далеко не всем, но не многие готовы выступать с публичными заявлениями. Коллеги-мажоритарщики остались недовольны распределением средств в бюджете. Многие не получили желаемых финансов на округа и хотят увидеть проект бюджета со всеми правками», — говорит депутат.

Он не исключает, что при голосовании за бюджет во втором чтении в ноябре некоторые «слуги народа» могут устроить бойкот. «Депутатов напрягает, что за нами по сути „следят“. Даже Корниенко признал этот факт. Это создает не совсем здоровую атмосферу», — добавил парламентарий.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «ФАКТАМ», что Зеленский припугнул «слуг народа» угрозой роспуска Верховной Рады, однако пока от них ждут принятия ряда важных законопроектов, необходимых для реинтеграции Донбасса. Собеседник издания уточнил, что в окружении президента рассматривают Новый год в качестве дедлайна для сдвигов в вопросе мира на Донбассе.

«Нынешний созыв Рады могут использовать для голосования за сомнительный закон об особом статусе Донбасса, который должен лечь в основу мирного урегулирования по плану Штайнмайера. А затем можно будет и перезапустить парламент», — говорит источник. По его словам, угрозой роспуска президент и его команда пытается держать депутатов в кулаке, однако не секрет, что внутри фракции есть разные группы с разными интересами.

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