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Украина

Не только Россия: Забужко рассказала, кто еще положил глаз на Украину

14:33 25 октября 2019 187
забужко
Инф. «ФАКТОВ»

Не каждый западный политик, называющий себя «миротворцем», желает Украине добра — на Западе тоже есть люди, рассматривающие Украину исключительно как источник ресурсов. Об этом предупредила писательница и поэтесса Оксана Забужко в интервью «ФАКТАМ».

По словам Забужко, украинские ресурсы нужны не только россиянам — в Европе также есть виды на рабочие руки из Украины. Подтверждение тому писательница получила, общаясь с высокопоставленным представителем Германии.

«От одного из высокопоставленных немецких чиновников в откровенном частном разговоре я это услышала напрямую — мол, мы подсчитали, что к 2030 году население Германии сократится на десять миллионов, поэтому нам интересна Украина — мы нуждаемся в квалифицированной белой рабочей силе… Так что не только России нужны наши трудовые резервы, чтобы осваивать тайгу и Колыму, но и за западным „поребриком“ имеются заинтересованные… Да, это очень цинично и отвратительно. Но об этом надо знать», — подытожила Забужко.

Как Украине не допустить капитуляции в войне, читайте в интервью Забужко «ФАКТАМ» «Мир на условиях Путина станет для Украины самоубийством».

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