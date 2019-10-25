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Украина

Украинцы стали лидерами по числу полученных видов на жительство в ЕС: обнародована показательная статистика

15:31 25 октября 2019 155
Вид на жительство
Инф. «ФАКТОВ»

Несколько лет подряд, в том числе и в 2018 году, украинцы остаются лидерами по количеству полученных в странах Евросоюза видов на жительство. Большинство из них нашим согражданам выдает соседняя Польша, где, по некоторым данным, работает около двух миллионов украинцев.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на данные Евростата, в прошлом году гражданам Украины выдали 527 тысяч видов на жительство, из которых почти 78,5% выдала Польша (из 635 тысяч документов 413 тысяч получили именно украинцы), 5,1% - Чехия, 4,1% - Венгрия.

На втором месте — граждане Китая (206,2 тысяч), а замыкает тройку лидеров Индия (197,3 тысяч).

Сообщается, что большинство украинцев (64,7%) получили вид на жительство в связи с устройством на работу. Кстати, в 2017 и 2016 годах украинцы также лидировали по количеству выданных разрешений на проживание в ЕС, и каждый раз их львиную долю выдавала Польша.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минздраве Польширазработан проект закона о том, чтобы к врачебным специальностям допускать иностранных специалистов без предварительной нострификации диплома. Если документ утвердят, разрешение на работу будут выдавать на пять лет, однако трудоустраивать специалиста будут в конкретное лечебное заведение.

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