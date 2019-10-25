Украина

Обвиняемого по делу о штурме Майдана экс-главу СБУ отпустили под личное обязательство

Шевченковский суд Киева освободил под личное обязательство бывшего заместителя главы СБУ Александра Щеголева, которому было выдвинуто обвинение в организации жестокой «антитеррористической» операции во время Революции Достоинства. Напомним, уволенный с поста начальника Управления спецрасследований СБУ Сергей Горбатюк заявил о фактической остановке расследования дел по событиям Евромайдана.

Решение было принято по настоянию стороны защиты, представители которой настаивали на том, что их подзащитный болен и нуждается в срочной операции. При этом диагноз они обнародовать в присутствии прессы отказались, и суд перешел в закрытый режим. Сразу после его окончания судьи объявили об изменении меры пресечения Щеголеву.

В зале суда

По словам адвоката Евгении Закревской, суд не ограничил обвиняемого ни ношением браслета, ни запретом покидать пределы Киевской области и даже разрешил не сообщать суду о передвижениях.

Следующее заседание суда по делу Щеголева назначено уже на 20 ноября.

Напомним, в конце сентября Днепровский райсуд Киева оправдал бывшего «беркутовца», а ныне действующего сотрудника Нацполиции Андрея Хандрыкина, которому инкриминировали участие в избиениях и пытках участников Революции достоинства зимой 2014 года.

Фото Инсайдер

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