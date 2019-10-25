Наука и технологии

Украинец обогревает дом солнечной энергией и зарабатывает на ней до 10 тысяч гривен в месяц

С утра на лавочке у дома на солнышке неспешно пьем кофе. Мой собеседник — 49-летний Александр Андрусенко — владелец одной из первых в Полтаве домашних солнечных электростанций, который начал продавать излишки энергии государству. И я ловлю себя на мысли, что пока мы с ним наслаждаемся прекрасной осенней погодой, ему капают деньги на банковский счет. Что называется, из воздуха. А вся его домашняя техника «питается» солнцем…

«Владельцам домашних электростанций в Украине без конца пытаются ставить палки в колеса»

— Вот почему-то некоторые думают, что производители «зеленой» энергии грабят народ и деньги лопатой гребут, — хозяину уютного дома на окраине Полтавы не составило труда прочитать мои мысли.

— Обоснуйте противоположное.

— Высокие тарифы за «зеленую» энергетику государство платит в целях компенсации, а не заработка. К тому же мало кто говорит о том, что из каждых 16 евроцентов за проданный киловатт (у нас оплата привязана к евровалюте) вычитаются 19,5 процента налогов. А в цене, которую население и промышленные предприятия отдают за потребленную электроэнергию, доля «домашников» в одном киловатте составляет всего 0,8 (!) копейки. На самом деле владельцы домашних электростанций в Украине (заметьте, это не считается бизнесом) вырабатывают не так много, поскольку им без конца пытаются ставить палки в колеса. Дай бог до конца года дотянем до уровня среднего энергоблока одной угольной станции. Если хотя бы один из них будет закрыт, воздух станет чище. Кстати, во Франции в 2022 году закроют последние четыре угольные станции. Нам еще очень далеко до Европы в этом плане. У нас, увы, в каждом областном центре есть ТЭЦ, работающие на угле.

— Но ведь «зеленый» тариф в Украине самый высокий в Европе…

— Это миф. В европейских странах он изначально достигал 0,34 евро за 1 кВт. Наша страна интересна иностранным инвесторам, которые начали активно вкладывать средства в развитие мощных солнечных электростанций тем, что промышленные станции, построенные до 2020 года, еще десять лет будут иметь фиксированный тариф. Хотя в мире наметилась тенденция к удешевлению энергии природы. Самая дешевая она сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах и Китае. А Доминиканская Республика и Дания полностью перешли на использование чистой энергии, полученной от солнца, ветра, воды и земли.

— Как у нас выстраиваются отношения между производителями «зеленой» энергии и государством?

— Обычно за границей государство покупает у потребителей всю энергию, а потом продает им же. То есть частник продает ее по более высокой цене, а покупает по более низкой. У нас же государство оплачивает только сальдо: из общего количества выработанной энергии автоматически вычитается потребленная. Разница между этими цифрами и есть мой «профит». Но это не заработок, а компенсация затраченных средств на постройку станции. По моим подсчетам, моя небольшая домашняя станция окупится только через семь лет. Ждать осталось еще четыре года. Главное, что я имею, — это свобода и уверенность в завтрашнем дне.

— А что вы скажете о недавнем заявлении главы комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса о необходимости ретроспективного пересмотра «зеленых» тарифов? Предлагается понижение цены закупки.

— Не думаю, что это произойдет. Ведь со следующего года новые промышленные станции и так будут продавать «зеленую» энергию на аукционах по низшей цене. А для тех, что построены раньше, установленные тарифы заморожены до 2030 года. Закон обратной силы не имеет. Когда-то в Испании попытались урезать выплаты владельцам, понизив задним числом тарифы. Испанцы пошли в суды и выиграли их. Государству с учетом штрафов эта инициатива стоила в два-три раза дороже. Никакой экономии не получилось, а имидж страны пострадал.

— Как часто вам зачисляются деньги на счет?

— Цены устанавливаются раз в квартал. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), дает средневзвешенный показатель стоимости евро за этот период, и облэнерго рассчитывается с производителями, исходя из этого показателя, раз в месяц.

— В среднем сколько вы имеете?

— Тысяч десять гривен в месяц, с апреля по октябрь, что меня вполне устраивает. Остальное время, когда выработка меньше потребления, приходится экономить на электроэнергии.

«Если появится больше „зеленой“ энергии, то тепловые станции, работающие на угле, вынуждены будут поубавить свои мощности»

Последний раз мы встречались с Александром три года назад. К переселенцу из Симферополя, построившему в Полтаве собственную электростанцию на солнечных батареях, тогда многие журналисты приезжали. Он рассказывал, что в первую зиму в купленном доме семье приходилось мерзнуть, поскольку отопительная система была неисправна.

Дублянщина, где живет Александр с женой и двумя сыновьями, — сектор частных застроек. Его семья, выезжая в 2014 году из оккупированного Крыма, выбрала этот район не случайно. Во-первых, он был сравнительно недорогой. А во-вторых, мужчина мечтал о собственном клочке земли, чтобы развивать альтернативную энергетику. Этим он начал заниматься давно. Первые солнечные панели делал самостоятельно. «Не зря же в кружке юных техников учился, — поясняет. — Даже чемпионом Крыма по радиоспорту („охоте на лис“) был». Поскольку их квартира находилась на последнем, пятом, этаже «сталинки», Александр использовал крышу для размещения на ней кустарных «солнечных батарей». Он еще тогда понял, что хотел бы дальше развиваться в этом направлении. Поэтому вынужденное переселение стало для него возможностью воплотить давнюю мечту.

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С тех пор как мы виделись в последний раз, его «солнечное хозяйство» значительно расширилось. К панелям, установленным на наземной металлической ферме, добавились более современные, которые разместились на крышах хозяйственных построек.

Александр устанавливает новые солнечные панели

— Свою энергетическую независимость я начал с того, что продал автомобиль и одолжил денег у друзей, — говорит Александр. — Стоимость оборудования, необходимого для производства 10 кВт, обошлась мне тогда в 10 тысяч долларов (сегодня цены на него существенно упали). Сейчас мощность моей станции составляет уже 15 кВт.

Это недешевое удовольствие — энергия солнца. В общем, с долгами я еще рассчитываюсь. Отчасти и потому, что прибыль от продажи государству электроэнергии вкладывал в наращивание мощности своей станции. Хотя для «домашников» деньги и окупаемость часто далеко не на первом месте. К тому же не у всех есть средства, поэтому многие запускаются по минимуму, как мой сосед. У него станция на 6 киловатт. Тем не менее имеет добавку к семейному бюджету 3—4 тысячи гривен каждый месяц.

— Сколько сегодня в Украине частников, подающих в общую сеть альтернативную энергию?

— Около девяти тысяч. Они разбросаны по всей стране, поэтому не перегружают электросеть, то есть не вбрасывают сразу большое количество энергии в сеть, поскольку в разных местах в одно и то же время солнечное освещение бывает разным. Энергии нужно ровно столько, сколько ее потребляют. Если появится больше «зеленой» энергии, то тепловые станции, работающие на угле, вынуждены будут поубавить свои мощности. Вот это самое важное в развитии альтернативной энергетики.

— Вспомните, какой шум поднялся весной, когда парламентарии заговорили об отмене ранее действовавших норм по установке домашних электростанций. Больше всего народ возмущался запретом устанавливать солнечные панели на земельных участках…

— Если бы были внесены изменения в Закон «Об альтернативных источниках энергии» в том виде, в котором они предлагались изначально, то «зеленая» энергетика в Украине получила бы колоссальный удар. Кстати, только благодаря «солнечникам» и приверженцам ветровых станций удалось отстоять право граждан Украины использовать землю для размещения на ней солнечных и ветровых станций. Законопроект писался людьми, далекими от понимания этих проблем. Допустим, положение о том, что солнечные электростанции должны являть собой капитальные сооружения либо же быть установленными на них, не основывалось на юридических нормах. Потому что ни в одном архитектурном классификаторе не прописано, что такое капитальное сооружение.

Народ справедливо опасался, что придется переоформлять документы и искать какие-то решения возникшей проблемы. Был открыт прямой путь к коррупции. Вопросы улаживались бы через «решал» в обл-энерго и БТИ, куда заносились бы деньги, или просто через махинации. В общем, альтернативщики решили действовать. Мы объединились через социальные сети, создали общественную организацию, вышли на Министерство топлива и энергетики, предложили свои правки. Ну, если здраво рассудить, это выбор хозяина земли: картошку на земле выращивать или установить электростанцию (что, кстати, можно делать параллельно). Мы отстояли этот выбор. В новой редакции закона, который президент Владимир Зеленский подписал 6 августа, отменены ограничения для домашних солнечных и ветровых электростанций.

— И что теперь?

— Документом определен порядок расчета уровня «зеленого» тарифа для всех частных домохозяйств, в том числе энергетических кооперативов, без конкретизации требований относительно места их размещения. Это очень важная норма. Ведь «зеленую» энергию вырабатывают и ветряки, которые устанавливаются на земле. На их установку тоже теперь не надо брать разрешение. Кроме того, увеличена норма выработки электроэнергии для частных станций от 30 до 50 кВт.

«Жилье обогреваем теплым воздухом, взятым из… воздуха»

Дом Александра Андрусенко — радиомеханика, звукооператора, актера и музыканта — уже давно энергетически почти независим.

— Моя семья мало зависит от покупки энергии на стороне, и это очень удобно, — проводит экскурсию по своему хозяйству Александр. — Допустим, когда у всех в округе пропадает свет, у нас он есть. Но если нет солнца и энергия не вырабатывается в нужном количестве, мы ее потребляем из общей сети. За сентябрь, например, потребили 90 киловатт. При этом, конечно, лампочки в нашем доме экономные.

Электричество из общей сети берем только в случае одновременной работы нескольких мощных электроприборов. Больше всего наша семья потребляет энергии в декабре, когда мало солнечных дней, — приходится докупать ее у энергосбыта.

«Моя семья мало зависит от покупки энергии на стороне. Допустим, когда у всех в округе пропадает свет, у нас он есть», — говорит Александр Андрусенко

— Чем зимой топите?

— Вот этот газовый котел, — показывает Александр, — стоит тут, скорее, для мебели. Я его не включаю. Не хочу платить лишнее за поставляемый газ, да еще государству-агрессору. Это моя принципиальная позиция. Считаю, что каждый украинец должен стремиться быть независимым от собственного государства, а уж тем более от государства-агрессора. Помните, несколько лет назад наше правительство предлагало всем снизить температуру в жилых помещениях на один градус, чтобы сэкономить газ в масштабах государства? Это подтолкнуло меня и многих из моего окружения решить этот вопрос кардинально. Что я сделал? Отказался от потребления газа, купив два тепловых насоса (кондиционера) за 15 тысяч гривен каждый, которые отбирают низкопотенциальное тепло из… воздуха. Они питаются от солнечной энергии и работают как кондиционеры, но только на обогрев. И пока температура зимой не опускается ниже 15 градусов, газ могу не использовать. Это были такой внутренний протест против путинской агрессии и патриотический порыв. Мой личный вклад в независимость Украины.

А вообще, говорит Александр, лучше иметь дома два независимых источника энергии — для удобства. Он планирует установить более современные, инверторные, кондиционеры, которые дают как холод, так и тепло и работают при температуре до 25—35 градусов мороза. Естественно, частично энергию приборы будут брать от солнечных панелей.

— Не нужен нам был бы российский или норвежский газ, если бы государство не субсидию выделяло населению на дорогущие коммунальные услуги, а больше бюджетных средств вкладывало в развитие энергосберегающих технологий, — рассуждает мой собеседник. — И естественно, всячески стимулировало бы применение этих технологий, как практикуется в других странах. Народ сделает вложение в собственную экономическую независимость, и чем больше таких людей будет в стране, тем она будет богаче.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о созданных киевскими разработчиками счетчике, позволяющем существенно экономить электричество, и ветрогенераторе, который способен обеспечивать электричеством два частных дома.

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