Так бывает: Владимир Остапчук прокомментировал развод

Шоу-бизнес

Еще на одну семейную пару в украинском шоу-бизнесе стало меньше. Известный телеведущий, участник шоу «Танці з зірками» Владимир Остапчук подтвердил, что разводится с женой Еленой Войченко. Пара приняла решение расстаться после 12 лет брака.

«В сети появилась информация о нашем разводе. Да, это правда. Жизнь непредсказуема, и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные взаимоотношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей. Между нами годы крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, что далеко не легко, и многое другое.

Время, которое мы провели вместе, мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением относиться к нашему решению и к этой ситуации", — выступил с официальным заявлением Остапчук.

Для поклонников ведущего эта новость стала шоком. Владимира и Елену считали одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Супруги воспитывают дочь Эмилию и сына Эвана-Александра. Еще в августе ничего не предвещало расставания. В сети Владимир публиковал семейные фото с совместного семейного отдыха. На снимках все выглядели счастливыми.

В последнее время Владимир публикует только фото с детьми и не устает признаваться им в любви. Также у него много публикаций с партнершей по шоу «Танці з зірками» Илоной Гвоздевой. Однако танцовщица не раз подчеркивала, что между ними исключительно партнерские отношения.

Причины развода Остапчук не называет. Но, говорят, он лично подал заявления о расторжении брака.

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