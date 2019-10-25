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Украина

В России пообещали повлиять на боевиков «Л/ДНР», чтобы те выполняли «Минские соглашения»

16:43 25 октября 2019 297
Сергей Лавров
Инф. «ФАКТОВ»

Россия собирается способствовать выполнению Минских соглашений боевиками. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина.

«Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска», — утверждает Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что сокурсник Владимира Путина по институту КГБ рассказал, какая печальная участь ждет Украину после реализации Минских соглашений. По словам бывшего разведчика, в стране воцарится хаос, будут организовываться взрывы и убийства, а премьер-министром станет Виктор Медведчук.

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