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- 16:43 В России пообещали повлиять на боевиков «Л/ДНР», чтобы те выполняли «Минские соглашения»
В России пообещали повлиять на боевиков «Л/ДНР», чтобы те выполняли «Минские соглашения»
Россия собирается способствовать выполнению Минских соглашений боевиками. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина.
«Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска», — утверждает Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что сокурсник Владимира Путина по институту КГБ рассказал, какая печальная участь ждет Украину после реализации Минских соглашений. По словам бывшего разведчика, в стране воцарится хаос, будут организовываться взрывы и убийства, а премьер-министром станет Виктор Медведчук.
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