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СМИ сообщили о провале переговоров в Минске
СМИ Республики Беларусь сообщают, что проходившее в Минске очередное заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу на этот раз завершилось досрочно. Эту информацию дает РБК-Украина.
Участники переговорного процесса раньше оговоренного времени покинули Дипсервис-холл, где проводилась встреча контактной группы. По информации белорусских СМИ, стороны не смогли согласовать обмен пленными и возобновление социальных выплат жителям оккупированного Донбасса.
Российская сторона традиционно возложила вину за срыв переговоров на Украину. Так, полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что именно Киев сорвал разведение сил в Петровском и Золотом.
Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, председателя контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, сообщила в Facebook:
«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок „Л/ДНР“, полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством, а также Минскими соглашениями».
Ранее сообщалось, что на встрече трехсторонней контактной группы Украина озвучила требования, которые обязательны для реализации Минских соглашений.
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