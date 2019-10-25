Украина

О том, что произойдет с Украиной после того, как оккупированные регионы будут реинтегрированы в страну, рассказал бывший разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец. Об этом сообщает издание «ГОРДОН».

По мнению Юрия Швеца, в Украине нет полного представления о процессе «воссоединения» с ОРДЛО.

«Необходимо со всей определенностью понимать, что с „воссоединением“ с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный „шнурок“ из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать», — утверждает Юрий Швец.

Если же власть Украины попробует сопротивляться, то на следующий день в разных городах страны начнут взрываться дома, а в результате одиночных терактов будут гибнуть известные люди.

«И после каждого такого случая «шнурок» будет звонить на Банковую и спрашивать: «Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!» — продолжает Швец.

Все это будет сопровождаться кремлевской пропагандой, вещающей, что Украина — это неудавшееся государство (failed state). Затем, по словам Юрия Швеца, российские спецслужбы будут использовать Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, при этом винить во всем станут все тех же мифических «бендеровцев».

Бывший разведчик считает финальным этапом возникновение в Украине хаоса и паники и назначение премьером Виктора Медведчука.

«Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах», — подвел итог Юрий Швец.

Ранее сообщалось, что сценарий тотального хаоса с вторжением России в Украину описывался в сериале НВО «Годы» (Years and Years).

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

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