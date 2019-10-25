Спорт

Свитолина погуляла на вечеринке и узнала соперниц по итоговому турниру (фото)

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку в мировом женском рейтинге, готовится к старту на итоговом турнире в китайском Шэньчжене, где будет защищать свой прошлогодний титул.

В рамках обязательных мероприятий, предшествующих началу соревнований, украинка побывала на гала-вечере, в котором также приняли участие лучшие теннисистки мира.

Также Свитолина узнала своих предстоящих соперниц. Украинка попала в фиолетовую группу, где сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (2-я), Бьянкой Андрееску из Канады (4-я) и румынкой Симоной Халеп (5-я). В красную группу попали австралийка Эшли Барти (1-я), японка Наоми Осака (3-я), чешка Петра Квитова (6-я) и Белинда Бенчич из Швейцарии (7-я). В полуфинал выйдут теннисистки, занявшие в своих группах первые два места.

Добавим, что 17-летняя украинка Дарья Снигур вышла в полуфинал юниорского итогового турнира, проходящего в китайском Ченду. Наша соотечественница последовательно обыграла на групповой стадии всех своих соперниц — россиянку Оксану Селехметьеву, бельгийку Эльзу Жакмо и латвийку Камиллу Бартоне, и теперь поборется за выход в финал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская проиграла голландке Кики Бертенс, входящей в топ-10 мирового рейтинга, и покинула малый итоговый турнир в Чжухае.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter