Мир

Бойня в воинской части в РФ: расстрелявший сослуживцев солдат рассказал о причинах своего поступка

Российский солдат-срочник, убивший в воинской части в Забайкалье восьмерых сослуживцев и ранивший еще двоих, заявил, что ни о чем не жалеет.

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Также источники утверждают, что причиной расстрела солдат назвал неуставные отношения в части, хотя ранее в российском Минобороны заявляли о «нервном срыве» и том, что это ЧП не связано с прохождением службы.

Также сообщается, что солдат открыл огонь во время смены караула, когда пришел сдавать оружие. Он выстрелил в офицера, а затем расстрелял и других военнослужащих, которые легли на пол.

По информации «МЭШ», Рамиль Шамсутдинов — так зовут стрелка — появился в воинской части N54160 четыре месяца назад. Свидетели утверждают, что другие солдаты часто издевались над ним, о чем было осведомлено руководство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму летом этого года утонули двое российских десантников. Во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым» они приводнились и не смогли вовремя выпутаться из подвесной системы.

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