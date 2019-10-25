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- 16:53 Бойня в воинской части в РФ: расстрелявший сослуживцев солдат рассказал о причинах своего поступка
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Бойня в воинской части в РФ: расстрелявший сослуживцев солдат рассказал о причинах своего поступка
Российский солдат-срочник, убивший в воинской части в Забайкалье восьмерых сослуживцев и ранивший еще двоих, заявил, что ни о чем не жалеет.
Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Также источники утверждают, что причиной расстрела солдат назвал неуставные отношения в части, хотя ранее в российском Минобороны заявляли о «нервном срыве» и том, что это ЧП не связано с прохождением службы.
Также сообщается, что солдат открыл огонь во время смены караула, когда пришел сдавать оружие. Он выстрелил в офицера, а затем расстрелял и других военнослужащих, которые легли на пол.
По информации «МЭШ», Рамиль Шамсутдинов — так зовут стрелка — появился в воинской части N54160 четыре месяца назад. Свидетели утверждают, что другие солдаты часто издевались над ним, о чем было осведомлено руководство.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму летом этого года утонули двое российских десантников. Во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым» они приводнились и не смогли вовремя выпутаться из подвесной системы.
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