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Украина

Рекомендации врача — не указ: стало известно, как лечили заболевшего дифтерией киевского школьника

17:42 25 октября 2019 200
Иллюстративное фото
Инф. «ФАКТОВ»

Киевского школьника, у которого диагностировали дифтерию, лечили гомеопатическими средствами, игнорируя рекомендации семейного врача. Об этом на брифинге рассказали представители Киевской городской детской клинической инфекционной больницы и КП «Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района».

«Матери врач назначил лечение — мы теперь ретроспективно анализируем — мать не соблюдала рекомендаций врача, лечилась гомеопатией. И это не единичный случай. Дикость наших граждан удивляет медицинских работников», — сказал директор Центра Юрий Смищук.

По его словам, в медицинской карточке ребенка стояли отметки о прививке от дифтерии, однако при проверке оказалось, что данные были подделаны.

На данный момент установлены все 45 человек, с которыми контактировал ребенок, из них 36 детей, осмотр которых провели в пятницу, 25 октября. По месту жительства и учебы больного прошли дезинфекционные мероприятия.

Состояние ребенка медики оценивают как удовлетворительное — форма дифтерии у него оказалась нетоксикогенная, поэтому противодифтерийную сыворотку ему не вводили. Тем не менее он был направлен на стационарное лечение.

Напомним, ранее вспышку дифтерии зафиксировали в Ужгороде, где заболели иностранные студенты. Сейчас их земляков начали защищать от травли местных жителей.

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