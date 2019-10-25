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Рекомендации врача — не указ: стало известно, как лечили заболевшего дифтерией киевского школьника
Киевского школьника, у которого диагностировали дифтерию, лечили гомеопатическими средствами, игнорируя рекомендации семейного врача. Об этом на брифинге рассказали представители Киевской городской детской клинической инфекционной больницы и КП «Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района».
«Матери врач назначил лечение — мы теперь ретроспективно анализируем — мать не соблюдала рекомендаций врача, лечилась гомеопатией. И это не единичный случай. Дикость наших граждан удивляет медицинских работников», — сказал директор Центра Юрий Смищук.
По его словам, в медицинской карточке ребенка стояли отметки о прививке от дифтерии, однако при проверке оказалось, что данные были подделаны.
На данный момент установлены все 45 человек, с которыми контактировал ребенок, из них 36 детей, осмотр которых провели в пятницу, 25 октября. По месту жительства и учебы больного прошли дезинфекционные мероприятия.
Состояние ребенка медики оценивают как удовлетворительное — форма дифтерии у него оказалась нетоксикогенная, поэтому противодифтерийную сыворотку ему не вводили. Тем не менее он был направлен на стационарное лечение.
Напомним, ранее вспышку дифтерии зафиксировали в Ужгороде, где заболели иностранные студенты. Сейчас их земляков начали защищать от травли местных жителей.
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