Происшествия

Распылил в лицо охраннику газ: в Киеве подросток устроил опасное ЧП в школе (фото)

В киевской школе распылили слезоточивый газ. Виновником происшествия стал несовершеннолетний хулиган. В школах столицы в последнее время произошли и другие нашумевшие инциденты. О происшествии сообщает Нацполиция Киева.

13-летний парень пытался попасть в классную аудиторию к своему товарищу. Когда его не пропустил охранник, подросток распылил ему в лицо слезоточивый газ — это привело к срыву занятий, а также эвакуации учащихся и педагогов.

«В результате от хулиганских действий несовершеннолетнего пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник. Вскоре после изучения записей с камер видеонаблюдения мы установили личность правонарушителя, который несколько лет находится в полиции на учете», — сказал заместитель начальника сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Владимир Демьяненко.

Хулигана обнаружили по месту жительства. Он сказал, что приобрел газовый баллончик через интернет и решил наказать охранника, который не пустил его в школу.

Санкция статьи УК «Хулиганство» предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что под Одессой подростки из-за пустяка до смерти избили мужчину.

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