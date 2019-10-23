24.77 / 25.05 27.43 / 27.87
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Бросила портфель и выпрыгнула в окно: в Киеве произошла жуткая история с семиклассницей

22:57 23 октября 2019 293
полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 23 октября, в Соломенском районе Киева 12-летняя школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа. Ранее в столице в результате падения с высотки погиб 14-летний подросток.

Инцидент с девочкой произошел в специализированной школе № 173 на проспекте Отрадный, 20.

Как сообщили в столичной полиции, прыгнула в открытое окно семиклассница на перемене, когда учитель открыла его для проветривания. Ребенок упал на асфальт и остался живым. С многочисленными ранами и переломами ее госпитализировали в больницу Охматдет.

«На перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно у доски. И пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с размаху выпрыгнула в окно», — говорится в сообщении.

Напомним, две недели назад в Киеве совершил попытку суицида 26-летний пациент Института сердца. Парень выпрыгнул из окна медицинского учреждения на 4 этаже, но остался жив. Ранее пожилая женщина выбросилась из окна 4 этажа многоэтажного дома и погибла.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Подписание договора

Владимир Зеленский подписал закон, меняющий правила продажи квартир, домов и земли: что важно знать

мужчина

Политолог, предсказавший победу Зеленского, рассказал, кто будет следующим президентом

ЕДАПС переименован в IIG

Украинцев заставят поменять внутренние паспорта

лнр

«Пенсий не будет» в Луганске придумали новую ловушку с «паспортами ЛНР»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер