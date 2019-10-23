- 00:16 Harley Davidson с автографом Папы Римского ушел с молотка за 50 тысяч долларов
- 00:15 В Африке засняли забавное видео со слоненком, играющим в футбол "мячом" из навоза
- 00:08 В грузовике нашли 39 трупов: что известно о шокирующей трагедии в Британии
- 23.10 23:57 «Барселона» с установившим рекорд Месси увезла победу из Праги: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 23.10 23:55 «Интер» обыграл «Боруссию» и прервал серию без побед в Лиге чемпионов: хроника матча, видео голов
- 23.10 22:57 Бросила портфель и выпрыгнула в окно: в Киеве произошла жуткая история с семиклассницей
- 23.10 22:42 Это любовь: Вера Брежнева показала записку от Меладзе
- 23.10 22:37 Был профессиональным артиллеристом и хорошим парнем: названо имя героя, погибшего на Донбассе 23 октября
- 23.10 22:10 Авария на Закарпатье: появилось видео с квадроциклом
- 23.10 21:47 «Челси» в Амстердаме прервал уникальную серию «Аякса»: хроника и видеообзор матча Лиги чемпионов
- 23.10 21:23 Очередной цирк: сеть обсуждает эпопею с проверкой "слуг народа" на полиграфе
- 23.10 21:15 Где смотреть онлайн «Интер» — «Боруссия» (Дортмунд): расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Бросила портфель и выпрыгнула в окно: в Киеве произошла жуткая история с семиклассницей
В среду, 23 октября, в Соломенском районе Киева 12-летняя школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа. Ранее в столице в результате падения с высотки погиб 14-летний подросток.
Инцидент с девочкой произошел в специализированной школе № 173 на проспекте Отрадный, 20.
Как сообщили в столичной полиции, прыгнула в открытое окно семиклассница на перемене, когда учитель открыла его для проветривания. Ребенок упал на асфальт и остался живым. С многочисленными ранами и переломами ее госпитализировали в больницу Охматдет.
«На перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно у доски. И пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с размаху выпрыгнула в окно», — говорится в сообщении.
Напомним, две недели назад в Киеве совершил попытку суицида 26-летний пациент Института сердца. Парень выпрыгнул из окна медицинского учреждения на 4 этаже, но остался жив. Ранее пожилая женщина выбросилась из окна 4 этажа многоэтажного дома и погибла.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!