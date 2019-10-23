Происшествия

Бросила портфель и выпрыгнула в окно: в Киеве произошла жуткая история с семиклассницей

В среду, 23 октября, в Соломенском районе Киева 12-летняя школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа. Ранее в столице в результате падения с высотки погиб 14-летний подросток.

Инцидент с девочкой произошел в специализированной школе № 173 на проспекте Отрадный, 20.

Как сообщили в столичной полиции, прыгнула в открытое окно семиклассница на перемене, когда учитель открыла его для проветривания. Ребенок упал на асфальт и остался живым. С многочисленными ранами и переломами ее госпитализировали в больницу Охматдет.

«На перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно у доски. И пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с размаху выпрыгнула в окно», — говорится в сообщении.

Напомним, две недели назад в Киеве совершил попытку суицида 26-летний пациент Института сердца. Парень выпрыгнул из окна медицинского учреждения на 4 этаже, но остался жив. Ранее пожилая женщина выбросилась из окна 4 этажа многоэтажного дома и погибла.

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