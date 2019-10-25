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Загороднюк заговорил о новом этапе отношений Украины с НАТО
Министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал перезагрузку отношений Украины с НАТО. По его словам на встрече с журналистами в штаб-квартире Альянса, решение о новом формате отношений будет утверждено в ближайшее время. Напомним, ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» оценил уровень подготовки Украины к вступлению в НАТО в 60%.
При этом он подтвердил договоренность о перезагрузке, которая была достигнута в Брюсселе во время его визита, а документальное оформление данного решения еще не завершено. Предположительно это может состояться до конца года.
«Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практическим», — заявил министр.
В частности, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу, при этом Годовая национальная программа (ГНП) останется, поскольку является внутренним, односторонним документом.
Напомним, ранее на Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне было заявлено, что Украина нуждается в поддержке западных демократий, которую можно сравнивать с планом Маршалла для восстановления Европы после Второй мировой войны.
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