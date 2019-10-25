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Происшествия

Перестрелка в Харькове: выяснилась новая информация об убитом

21:47 25 октября 2019 1183
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

Застреленный в Харькове Владимир Борох, был соратником террориста «Оплота» Евгения Жилина, а также правой рукой уголовного авторитета Георгия Исакова (кличка «Жора»). В 2016 году его осудили на 5 лет за похищение человека и вымогательство, однако он вышел на свободу по т.н. «закону Савченко».

Летом 2017 года Борох снова был задержан по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и получил статус свидетеля в данном деле, сообщает Gazeta.ua.

Также стало известно имя стрелявшего на автостоянке у супермаркета — это Алексей Титов.

По некоторым данным, перед стрельбой он со своей жертвой, Владимиром Борохом и его шефом Георгием Исаковым находились за одним столиком в кафе. Якобы позднее между ними возник конфликт, который и закончился перестрелкой.

Напомним, в полиции считают, что Титов прибыл с неподконтрольной территории Донбасса ради совершения заказного убийства, и подорвал себя гранатой из страха перед заказчиком преступления.

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