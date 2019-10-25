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Стрельба в Харькове: появились новые фото и видео происшествия
В сети появились новые фото и видео жуткого преступления в Харькове, жертвой которого стал криминальный авторитет, а киллер подорвал себя гранатой.
Место преступления на карте
На месте преступления
Авто преступника
Напомним, в полиции сообщили, что злоумышленник длительное время выслеживал своих жертв, а когда они оказались «в зоне досягаемости» — расстрелял их, после чего пытался скрыться на автомобиле Toyota RAV4.
Тем временем в Прокуратуре Киева подтвердили, что убитый в перестрелке Владимир Борох был свидетелем по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в 2017 году, однако в ходе следствия не было собрано доказательств для объявления ему подозрения в причастности к убийству
«В производстве он имел статус свидетеля, однако важных для следствия показаний не сообщил», — заявила УП спикер прокуратуры Надежда Максимец.
В настоящее время полиция устанавливает место проживания киллера (он оказался уроженцем Горловки) в Харькове.
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