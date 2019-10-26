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Украина

Морозы уже на пороге: синоптики рассказали о погоде в последние выходные октября

7:34 26 октября 2019 153
Осенний парк
Инф. «ФАКТОВ»

Последняя суббота октября 2019 года в Украине отметится комфортной погодой, а уже в воскресенье, 27 октября, начнется постепенное похолодание. Об этом «ФАКТАМ» рассказали в Украинском Гидрометцентре.

26 октября средняя температура воздуха днем составит +15°, при этом в Закарпатье сохранятся летние 20 градусов, а в Сумской области ожидается +14−16°. Кроме того, на большей части страны ожидаются густые туманы. Видимость на дорогах в ночное и утреннее время сократится до 200−500 метров.

В воскресенье, 27 октября, ожидается усиление ветра, температура воздуха снизится в Сумской, Полтавской и Донецкой областях (на 1−2°), а в Закарпатье по-прежнему будет тепло.

Холодать начнет и в столице Украины. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, уже с понедельника в Киеве ожидается +12 градусов, а до конца недели ночью появятся настоящие «минусы».

Подробнее о наступлении морозов читайте в статье «Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».

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