Общество и люди

Синоптик рассказала, когда в Киеве будет настоящий "минус"

Последние выходные в этом месяце, 26−27 октября, в Украине будет все еще тепло, без осадков, но с сильными туманами, а уже к концу следующей недели ночью возможны «настоящие минусы».

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко и добавляет, что на выходных температура воздуха днем составит + 13 + 18 градусов, на западе — до +22 градусов.

«Эти выходные практически завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут быть с морозами и даже с мокрым снежком. Завершается октябрь — тепло куда-то уходит. Уже с понедельника, 28 октября, температура воздуха начнет постепенно снижаться», — прогнозирует синоптик.

В Киеве в субботу-воскресенье без осадков, с туманом, температура воздуха — около +15 градусов.

«В дальнейшем в столице также начнет холодать: понедельник +12, вторник +10, среда +8, а дальше, до конца недели ночью уже появятся настоящие «минусы», — пишет на своей страничке в соцсетях Наталья Диденко и добавляет: «Ждем хороших выходных, ждем отопления, надеемся, что изменение синоптической ситуации разгонит туман и даст подышать свежим во всех смыслах воздухом».

Эксклюзивный материал с прогнозами погоды в последние дни октября «Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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