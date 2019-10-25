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Синоптик рассказала, когда в Киеве будет настоящий "минус"
Последние выходные в этом месяце, 26−27 октября, в Украине будет все еще тепло, без осадков, но с сильными туманами, а уже к концу следующей недели ночью возможны «настоящие минусы».
Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко и добавляет, что на выходных температура воздуха днем составит + 13 + 18 градусов, на западе — до +22 градусов.
«Эти выходные практически завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут быть с морозами и даже с мокрым снежком. Завершается октябрь — тепло куда-то уходит. Уже с понедельника, 28 октября, температура воздуха начнет постепенно снижаться», — прогнозирует синоптик.
В Киеве в субботу-воскресенье без осадков, с туманом, температура воздуха — около +15 градусов.
«В дальнейшем в столице также начнет холодать: понедельник +12, вторник +10, среда +8, а дальше, до конца недели ночью уже появятся настоящие «минусы», — пишет на своей страничке в соцсетях Наталья Диденко и добавляет: «Ждем хороших выходных, ждем отопления, надеемся, что изменение синоптической ситуации разгонит туман и даст подышать свежим во всех смыслах воздухом».
Эксклюзивный материал с прогнозами погоды в последние дни октября «Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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