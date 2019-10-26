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Бойня в воинской части в России: в сети показали фото с места происшествия

11:29 26 октября 2019 1081
Бойня в России
Инф. «ФАКТОВ»

В сети опубликовали фото с воинской части в России, где недавно произошла бойня. На одном из кадров видно большое количество разбросанных медицинских принадлежностей. После задержания стрелка раненым военнослужащим пытались спасти жизнь.

Это первые фотографии с места массового расстрела военнослужащих солдатом-срочником в воинской части в закрытом городе Горном в Забайкалье. На кадрах видно, что огонь по военным ввелся как внутри помещений части, так и на улице.

Именно на внешней территории запечатлены тела некоторых погибших. На месте работают сотрудники военной полиции и следователи.
Также один из военных полицейских был приставлен к задержанному Рамилю Шамсутдинову для охраны, сообщают российские СМИ. Сам стрелок связан по ногам и рукам.

Как писали «ФАКТЫ», в России солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном.

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