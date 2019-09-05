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Украина

Пытался задержать голыми руками: в сети показали фото полицейского, который помог поймать беглых зэков

10:43 5 сентября 2019 231
Анатолий Франкив
Инф. «ФАКТОВ»

Сержант полиции Анатолий Франкив, который помог задержать двух опасных преступников, сбежавших из колонии, был госпитализирован с серьезным ножевым ранением.

Фотографии героического полицейского, который с голыми руками попытался задержать уголовников, в сети показал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. «Он оказался смелым парнем: сообщил коллегам из райотдела о подозрительных мужчинах и решительно, один против двух, попытался их голыми руками задержать. Получил коварный удар ножом. Бандитская заточка метила в сердце и нанесла тяжелое ранения. Бандитов-беглецов поймали вовремя прибывшие коллеги сержанта Франкива», — пишет Артем Шевченко в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заключенные сбежали из Николаевской колонии № 50 во Львовской области 3 сентября. Один из них был осужден за разбой и изнасилование, другой — за изготовление и сбыт наркотиков.

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