У Зеленского испугались Кличко, — политолог

Украина

Политический эксперт Андрей Еременко выразил уверенность, что после победы в первых раундах битвы за Киев команда президента Зеленского отступила перед Кличко. Он объясняет это тем, что у Офиса президента уже нет былой уверенности, что в целом, выглядит «как проигрышная позиция для Зекоманды». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Если до этого по Киеву работали Ткаченко и Вавриш, которые демонстрировали агрессивное отношение к Кличко и выступали за „блицкриг“ по Киеву, который включал бы в себя аудит деятельности КГГА, быстрые перевыборы мэра, Киевсовета и смену всей вертикали в столице. То сейчас на ситуацию больше стали влиять Ермак (помощник президента Андрей Ермак. — Авт.) и Тищенко (нардеп от „Слуги народа“ Николай Тищенко.- Авт.), которые с Кличко решили договориться: он сохраняет свой статус, полномочия, своих людей, как минимум до выборов», — считает Еременко.

Политолог допускает, что от этих договоренностей в большей степени неуверенной и слабой выглядит позиция президента и его офиса. Причина, по его мнению, в том, что изначально сам президент анонсировал скорую перезагрузку всей столичной власти.

«Сейчас все выглядит так, будто они чего-то испугались и поставили все на „стоп“. В народе поговаривают, что в офисе президента боятся, что не справятся со снегом зимой», — пишет эксперт.

Также Еременко считает, что существуют своеобразные группы влияния на решения президента. Особо политолог отметил действия Александра Ткаченко, который в последнее время выступает в роли жесткого оппонента Виталия Кличко.



«Роль Ткаченко для президента понятна. Особенно, если мы вспомним его инициативу пустить обращение Зеленского в телеэфире вместо Порошенко в новогоднюю ночь. Тогда это стало переломным моментом всей президентской гонки и вывело Владимира Зеленского в фавориты. Сейчас коллективный разум Офиса президента снова перед ключевым выбором. От решения президента по Киеву будет зависеть глобальный курс внутренней политики. Столица — это маркер для местных выборов по всей стране: сможет Зеленский переломить устоявшиеся местные схемы и кланы и выполнить свои обещания перед людьми или нет», — резюмирует Андрей Еременко.



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