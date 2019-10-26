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Украина

Украинцам из диаспоры могут разрешить двойное гражданство: что об этом известно

13:47 26 октября 2019 40
Дмитрий Кулеба
Инф. «ФАКТОВ»

Предоставление украинцам права двойного гражданства позволит привлечь в Украину потенциал соотечественников из диаспоры, стремящихся помочь родине своих предков. Более того, представители диаспоры могут появиться в украинском правительстве, сохранив свое иностранное гражданство. Такое мнение в комментарии ZN.UA высказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Кроме того, считает член правительства, либерализация политики в сфере гражданства приведет к сохранению «в украинском пространстве» миллионов украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но все же желающих сохранить связь со своей родиной.

Также двойное гражданство может решить вопрос наличия у наших соотечественников венгерских и румынских паспортов, и тем самым снять одну из самых острых проблем в отношениях Украины со странами ЕС.

В то же время получение гражданами Украины российского гражданства в качестве второго никто позволять не собирается.

«Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору», — отрезал Кулеба.

В настоящее время Конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны, однако президент Украины Владимир Зеленский недавно поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран»,

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