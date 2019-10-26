- 14:10 Зеленский внезапно приехал на Донбасс и пообщался с добровольцами в Золотом
- 14:03 Импортируя электроэнергию из РФ, власть сдает Украину — Климпуш-Цинцадзе
- 13:47 Украинцам из диаспоры могут разрешить двойное гражданство: что об этом известно
- 13:15 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Карпаты»: расписание трансляций матчей 12-го тура чемпионата Украины
- 13:14 Перестрелка в Харькове: у киллера был при себе целый арсенал оружия
- 12:54 «Мисс Украина 2019» Маргарита Паша разозлила сеть заявлением о Крыме
- 12:39 Скандальная выходка на прощанье: Ибрагимович покинул американскую лигу MLS
- 12:25 У Зеленского испугались Кличко, — политолог
- 12:22 Хотел сбежать: в поезде под Днепром заключенный убил конвоира
- 12:17 На Одесщине мужчина сжег машину таможенника: момент попал на видео
- 11:41 «Борцовский поединок» между щенком и енотом умилил сеть
- 11:29 Бойня в воинской части в России: в сети показали фото с места происшествия
Украинцам из диаспоры могут разрешить двойное гражданство: что об этом известно
Предоставление украинцам права двойного гражданства позволит привлечь в Украину потенциал соотечественников из диаспоры, стремящихся помочь родине своих предков. Более того, представители диаспоры могут появиться в украинском правительстве, сохранив свое иностранное гражданство. Такое мнение в комментарии ZN.UA высказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Кроме того, считает член правительства, либерализация политики в сфере гражданства приведет к сохранению «в украинском пространстве» миллионов украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но все же желающих сохранить связь со своей родиной.
Также двойное гражданство может решить вопрос наличия у наших соотечественников венгерских и румынских паспортов, и тем самым снять одну из самых острых проблем в отношениях Украины со странами ЕС.
В то же время получение гражданами Украины российского гражданства в качестве второго никто позволять не собирается.
«Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору», — отрезал Кулеба.
В настоящее время Конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны, однако президент Украины Владимир Зеленский недавно поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран»,
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Зеленский выдвинул ультиматум «слугам народа»: источники рассказали о конфликтах в партии президента
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!