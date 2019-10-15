Украина

У Зеленского готовят закон о двойном гражданстве для украинцев: кого это коснется

В Министерстве иностранных дел, которому президент Украины Владимир Зеленский недавно поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран», занимаются разработкой соответствующего документа.

Как сообщают «Українські новини», об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, отметивший, что нынешний юридический статус заграничного украинца не наполнен достаточным содержанием.

«Ни я, ни правительственный офис не привлечены к разработке данной законодательной инициативы, так как это исключительно компетенция МИДа. Коллеги из МИДа доводят все это до целостной концепции», — заявил Дмитрий Кулеба.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году более 5,6 тысяч соотечественников отказались от украинского гражданства, а паспорта граждан Украины получили около тысячи иностранцев.

Летом этого года Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Украины 14 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины на Донбассе.

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