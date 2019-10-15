24.61 / 24.95 27.01 / 27.48
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Зеленского готовят закон о двойном гражданстве для украинцев: кого это коснется

15:56 15 октября 2019 360
Паспорт Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В Министерстве иностранных дел, которому президент Украины Владимир Зеленский недавно поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран», занимаются разработкой соответствующего документа.

Как сообщают «Українські новини», об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, отметивший, что нынешний юридический статус заграничного украинца не наполнен достаточным содержанием.

«Ни я, ни правительственный офис не привлечены к разработке данной законодательной инициативы, так как это исключительно компетенция МИДа. Коллеги из МИДа доводят все это до целостной концепции», — заявил Дмитрий Кулеба.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году более 5,6 тысяч соотечественников отказались от украинского гражданства, а паспорта граждан Украины получили около тысячи иностранцев.

Летом этого года Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Украины 14 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Семья Заворотнюк впервые рассказала о ее болезни

Червь-кивсяк

Грызут даже бетон: Кирилловку атаковали полчища черных червей (видео)

Алина Смирнова

«Я сделала на заказ уже 150 тортов, и все — разные»: как киевлянка наладила дома успешный бизнес

Олег Винник

Олег Винник рассекретил имя будущей дочери

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер