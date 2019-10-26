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Украина

Импортируя электроэнергию из РФ, власть сдает Украину — Климпуш-Цинцадзе

14:03 26 октября 2019 73
Климпуш-Цинцадзе
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

«Поправка Геруса» разрешила импорт электроэнергии из России, что ставит под угрозу энергобезопасность и евроинтеграцию Украины. Действуя в частных интересах Коломойского, власть сдает интересы Украины. Такое заявление сделала председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Парламентарий напомнила, что Россия неоднократно использовала энергетику, и газовую энергетику как оружие против Украины, инструмент давления и шантажа.
«Открыв эту лазейку для закупки электроэнергии, мы сегодня себя делаем более уязвимыми к очередному российскому влиянию. Более того, когда вам говорят, что можно закупать ту же электроэнергию из Беларуси, — это так же манипуляция. Потому что Беларусь сегодня является энергодефицитной страной. Ей нечего продавать. Она может продавать электроэнергию чисто российскую», — сказала Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, аргументы, что якобы за счет импорта электроэнергия для потребителей станет дешевле, это тоже манипуляция. Электричество из РФ поставляется на предприятия конкретного бизнесмена, который нуждается в дешевой электроэнергии, чтобы увеличить собственный доход.
«Когда вам говорят, что это означает, что цены уменьшатся, опять-таки — это манипуляции. По этим дешевым ценам закупается электроэнергия для конкретных предприятий одного конкретного олигарха. Один его ферросплавный завод использует энергии больше, чем Тернопольская и Ивано-Франковская области вместе. Второй ферросплавный завод использует столько энергии, сколько половина Запорожской области. Очевидно, он заинтересован в том, чтобы увеличить свои доходы. И за счет нашей с вами уязвимости к давлению России-агрессора у нас кто-то пытается заработать», — утверждает Климпуш-Цинцадзе.
Она отметила, что импорт электроэнергии угрожает евроинтеграции Украины: «Ведь мы обязались отключиться от энергосистемы России-Беларуси в 2022 году, но сейчас процесс подготовки к этому фактически остановлен».

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