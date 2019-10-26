Украина

Реальная причина блокирования Государственной исполнительной службой работы операторов систем распределения электроэнергии — «ДТЭК Донецкие электросети» и ДТЭК «ПЭС Энергоуголь» — нежелание государственной машины решать проблему Донбасса. Все остальные причины — формальные. Об этом на своей странице в Фейсбук заявил координатор центра «Дiй Краматорьск» Андрей Романенко.

По его словам — на протяжении 5 лет разными представителям законодательной и исполнительной власти неоднократно инициировались законодательные акты для урегулирования ситуации, но ни один из них так и не был принят, и не решил проблему. Таким образом поставщики накопили многомиллиардные долги, которые являются следствием длительного отсутствия политической воли найти решение сложной и комплексной проблемы снабжения Донбасса. И теперь Государственная исполнительная служба наложила арест на счета двух операторов систем распределения электроэнергии — ДТЭК «Донецкие электросети» (сумма взыскания 1,23 миллиарда) и ДТЭК «ПЭС-Энергоуголь"(сумма взыскания 1,3 миллиарда)

«Арест счетов усложняет проведение ремонтных робот и модернизацию сетей. За время боевых действий энергетики провели вдоль линии соприкосновения более 16 тысяч ремонтов сетей. Причем, проводили они их под вполне реальными обстрелами, среди настоящих мин, а временами и с человеческими жертвами. Если эти повреждения не будут ликвидировать, то систему ждет развал. Без электричества останется более 3-х миллионов людей, живущих в Донецкой области. И все это будет не последствие войны, а результат позиции „страуса“ людей на всех уровнях власти. Сколько не делай вид, что ничего не происходит, долги сами не рассосаться, бесплатно никто ремонтировать сети не будет, вода по каналам и трубам без насосов течь не будет, а они работать без электричества отказываются. Для этого нужно принимать управленческие и законодательные решения. И чем скорей, тем лучше», — считает Андрей Романенко.

По его мнению, на уровне области губернатору Павлу Кириленко «нужно увидеть, проанализировать эту проблему, а главное — ее глубину. После этого наработать пути решения», Кабмин и премьер-министр Алексей Гончарук, на своем уровне «должен дать поручение Минюсту и „Энергорынку“ прекратить блокирование работы предприятий, от которых зависит — будет ли электричество у миллионов людей тут и на оккупированных территориях».

Системное решение проблемы, по мнению Романенко, лежит на Верховной Раде, которая «должна законодательно утвердить механизмы разрешения ситуации для всех поставщиков, будь то газ, электричество или вода».

Как ранее сообщалось, профсоюзы заявили о полном отсутствии реакции власти на проблемы электроснабжения 6 млн украинцев и возможное отключение прифронтовых областей.

В то же время, компания ДТЭК сообщила, что из-за действий Государственной исполнительной службы операционная деятельность операторов системы распределения Донецкой области может быть ограничена в любой момент.



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