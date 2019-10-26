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Происшествия

От удара слетела обувь: в Киеве авто на полной скорости сбило пожилую женщину (видео)

15:16 26 октября 2019 104
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 26 октября, в Киеве в ДТП тяжелые травмы получила пожилая женщина, которая спешила на рынок, перебегая дорогу через четыре полосы. Напомним, два дня назад в Бахмуте в ДТП погибла 17-летняя девушка.

Авария в столице случилась на проспекте Степана Бандеры возле станции «Зенит». Женщина решила перейти дорогу через четыре полосы и была сбита автомобилем Hyundai. От удара с нее слетела обувь, а один кроссовок залетел на мост.

Как сообщает «Информатор», водитель Hyundai двигался в крайней левой полосе в сторону Дорогожичей. Пешехода он увидел в последний момент — женщина выскочила перед водителем, со стороны едущих справа автомобилей. Шансов избежать наезда уже не было и Hyundai на полном ходу сбил человека.

Женщина получила тяжелые травмы, но по приезду врачей была жива. По словам свидетелей она спешила на уличный рынок, который находится на другой стороне проспекта. Обстоятельства случившегося устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Турции, в которое попал микроавтобус, перевозивший десятерых украинских туристов и сопровождающего их гида.


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