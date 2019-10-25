На Донетчине водитель BMW насмерть сбил 17-летнюю девушку и сбежал (фото)

Происшествия

24 октября в Бахмуте произошло ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Водитель скрылся с места происшествия. В последнее время такие поступки совершают даже представители службы такси. О происшествии сообщает Donbass.live.

Водитель автомобиля BMW сбил несовершеннолетнюю девушку и скрылся с места происшествия. После удара машины девушка потеряла сознание и была доставлена в больницу с переломами ног, сотрясением головного мозга и рваной раной живота. От полученных травм она скончалась.

Виновник ДТП вскоре был задержан — это 23-летний житель Бахмута. Проводится расследования обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники: мотоцикл столкнулся с грузовиком «КрАЗ».

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