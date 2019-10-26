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Украина

Суд арестовал заместителя мэра Днепра: названа причина

16:03 26 октября 2019 165
Михаил Лысенко
Инф. «ФАКТОВ»

Правоохранители задержали заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

«На основании постановления следственного судьи Дзержинского районного суда г. Кривого Рога задержали заместителя городского головы — директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета, который ранее был объявлен в розыск», — говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, указанное лицо вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 миллионов гривен бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ч.5 ст. 191 и ч.1 ст. 366 УК Украины).

«Сейчас по ходатайству прокуратуры Днепропетровской области указанному должностному лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога на сумму в более 600 тысяч гривен», — сообщили в прокуратуре.

Как писали «ФАКТЫ», на днях контрразведка СБУ задержала бывшего заместителя министра экономики. Его подозревают в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности Украины.

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