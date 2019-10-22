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СБУ задержала бывшего замминистра: он хотел оставить ВСУ без снарядов
Контрразведка СБУ задержала бывшего заместителя министра экономики — его подозревают в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При расследовании установлено, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали в ущерб интересам. Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США.
Авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был направлен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками преступной схемы. Оборудование так и не было поставлено в Украину. Такие действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение ВСУ боеприпасами.
22 октября контрразведка СБУ задержала в международном аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления.
На днях, 17 октября, в Киеве сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Госчиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу.
Ранее сообщалось, что на Полтавщине задержали сотрудника ФСБ.
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