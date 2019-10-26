Выяснились новые детали задержания солдата, устроившего бойню в воинской части в России

Мир

Российский солдат Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, сразу сдался спецназу. Об этом в субботу, 26 октября, сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел при смене караула, когда Шамсутдинов должен был разрядить автомат, но вместо этого вставил в него магазин и открыл огонь.

Находящаяся на военной базе группа «Антитеррор» была готова к задержанию сразу же, как прозвучали первые выстрелы.

Выходя из казармы, они встретили Шамсутдинова с оружием и думали, что он начнет стрелять. Но Шамсутдинов отбросил автомат в сторону и лег на землю, дав себя задержать.

Как сообщает «Коммерсантъ», в военкомате в Татарстан, откуда призывался Шамсутдинов, установили, что он психически устойчив и может сорваться только из-за длительного стресса без помощи психолога.

Следователи проверяют ряд версий случившегося. По одной из них, Шамсутдинова могли травить из-за его национальности.

Напомним, сам Шамсутдинов заявил следователям, что не жалеет о содеянном.

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