24.86 / 25.16 27.53 / 27.96
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Выяснились новые детали задержания солдата, устроившего бойню в воинской части в России

18:29 26 октября 2019 484
солдат
Инф. «ФАКТОВ»

Российский солдат Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, сразу сдался спецназу. Об этом в субботу, 26 октября, сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел при смене караула, когда Шамсутдинов должен был разрядить автомат, но вместо этого вставил в него магазин и открыл огонь.

Находящаяся на военной базе группа «Антитеррор» была готова к задержанию сразу же, как прозвучали первые выстрелы.

Выходя из казармы, они встретили Шамсутдинова с оружием и думали, что он начнет стрелять. Но Шамсутдинов отбросил автомат в сторону и лег на землю, дав себя задержать.

Как сообщает «Коммерсантъ», в военкомате в Татарстан, откуда призывался Шамсутдинов, установили, что он психически устойчив и может сорваться только из-за длительного стресса без помощи психолога.

Следователи проверяют ряд версий случившегося. По одной из них, Шамсутдинова могли травить из-за его национальности.

Напомним, сам Шамсутдинов заявил следователям, что не жалеет о содеянном.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Осенний парк

Морозы уже на пороге: синоптики рассказали о погоде в последние выходные октября

Бойня в России

Бойня в воинской части в России: в сети показали фото с места происшествия

Джулия Ванг Томас Винсор-Ньютон

Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг стала Томасом и показала обнаженное тело после операций (фото)

Щенок и енот

«Борцовский поединок» между щенком и енотом умилил сеть (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер