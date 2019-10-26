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Мир

Пол в торговом центре сделали из кусков надгробий: в сети показали шокирующие фото и видео

18:58 26 октября 2019 146
пол
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Усть-Каменогорске в торговом центре пол покрыли фрагментами надгробных памятников. Фотографии из торгового дома «Алем» появились в российских соцсетях. На них ясно видны части портретов усопших.

Как пишут местные СМИ, в администрации ТД «Алем» заявили, что подрядчик, который выполнял строительные работы, занимался закупкой материалов. А во время ремонта из-за пыли и стройматериалов невозможно было рассмотреть, из чего сделана плитка. Весь ужас покрытия выявился только к концу ремонтных работ.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что недавно на Сахалине торжественно открыли школьную аллею. На «печальный» объект в селе потратили полмиллиона рублей. Перед этим в деревне Жувам в Удмуртии торжественно открыли после ремонта грунтовую дорогу.

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