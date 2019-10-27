СМИ сообщили о гибели главаря ИГИЛ

Мир

Главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади предположительно погиб в ходе спецоперации США на северо-западе Сирии. Об этом сообщают источники в Минобороны США.

Так, по данным представителей Минобороны США, Багдади мог погибнуть в результате подрыва «жилета смертника» в ходе спецоперации американских военных, проведенной 26 октября, передает CNN.

Подтвердить информацию о гибели главаря ИГИЛ сможет ДНК-тест и биометрическое исследование.

Отметим, что операцию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии провели силы спецназначения. Установить местонахождение главаря террористической организации помогло ЦРУ. Местонахождение аль-Багдади было раскрыто, когда он пытался вывезти свою семью из провинции Идлиб.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в четырех провинциях Ирака были обнаружены 202 массовых захоронения жертв боевиков «Исламского государства». Группировка контролировала эту часть Ирака с июня 2014 года по декабрь 2017 года.

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