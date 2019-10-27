В Питере провели крестный ход против тараканов

Мир

В Санкт-Петербурге жители одного из домов, в квартирах которых живут тараканы, решили избавиться от насекомых с помощью крестного хода вокруг своего дома. Ранее в сети раскритиковали идею священников Московского патриархата освящать лекарства.

Как сообщает российская «Комсомольская правда», в парадных одного из домов Питера появились листовки, в которых неизвестный человек призывает помолиться против тараканов, которых не удается вытравить никакой химией и ловушками.



Автор объявления жалуется на то, что обычными человеческими усилиями от тараканов жильцам не удается избавиться.

«Нам нужна помощь единственной Силы, способной их прогнать — помощь Господа, Творца и Создателя. Давайте соберемся всем вместе на малый крестный ход вокруг дома», — призывает автор.

На акцию предлагается взять с собой иконы. Мероприятие должно было пройти еще 19 октября. О его результатах ничего неизвестно.

Напомним, в российской Твери священники вместо крестного хода по ближайшим селам организовали «крестный лет». Вместе с иконой и мощами священнослужители облетели «подшефную» территорию на самолете и вылили около 70 литров жидкости. Таким образом они боролись с грехами прихожан.

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