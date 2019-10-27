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Происшествия

12-летние кадеты держат в страхе целую школу в Крыму: что происходит

14:26 27 октября 2019 401
драка
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированной Ялте два кадета-шестиклассника постоянно издеваются над одноклассниками и не реагируют на замечания учителей и родителей. Напомним, в одной из школ Приморского края разъяренные родители устроили расправу над пятиклассником, который обижал их детей.

О хулиганах из ялтинской школы № 11 говорят, что они бьют соучеников, пугают их ножами и молотками, а после уроков крушат заброшенные автомобили. Неуправляемые кадеты появились в школе 1 сентября. С тех пор родители учеников постоянно находятся в состоянии беспокойства о здоровье своих детей.

После очередного издевательства со стороны мальчишек один шестиклассник попал в больницу. У него диагностировали сотрясение головного мозга и смещение второго позвонка на шее.

От рук школьников пострадал весь класс — четыре девочки и 21 мальчик.

Как пишут местные СМИ, жалобы родителей руководству школу и начальнику отдела образования Ялты ничего не дали.

Ранее «ФАКТЫ» писали о буллинге в украинских школах. В Запорожье девочка «на камеру» избила сверстницу прямо во дворе школы. В Ивано-Франковске группа девушек-подростков жестоко избила ровесницу, а потом выложили видео в сеть, чтобы выставить жертву «на посмешище». И таких случаев масса.

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