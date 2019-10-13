Била ногами по лицу: в Запорожье девочка-подросток публично издевалась над сверстницей (видео)

Происшествия

В Запорожье девочка «на камеру» избила сверстницу прямо во дворе школы № 38. Инцидент произошел в Космическом микрорайоне города в субботу, 12 октября. Напомним, в Ивано-Франковске группа девушек-подростков жестоко избила ровесницу, а потом выложили видео в сеть, чтобы выставить жертву «на посмешище».

Как сообщило местное издание, одна из школьниц сначала сказала всем включить камеры и начала «разбираться» со сверстницей, требуя, чтобы та публично перед ней извинилась. Тем не менее жестокие удары руками и ногами последовали сразу же после озвученного требования.

Результатом расправы стала госпитализация пострадавшей в детскую областную больницу.

С участниками конфликта работает полиция, уголовное производство открыто по статье 125 («Умышленное легкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Закарпатье произошла драка между ученицами пятого класса, одна из участниц конфликта разбила сопернице голову телефоном до крови. А в Бердичеве подростки избили не только сверстницу, но и ее маму.



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