Происшествия

Хотели выставить на посмешище: в Ивано-Франковске подростки избили сверстницу на камеру

В Ивано-Франковске группа девушек-подростков жестоко избила ровесницу, а потом выложили видео в социальные сети. Объясняя свой поступок, девушки заявили, что хотели выставить жертву «на посмешище».

Драка случилась 8 октября. Несмотря на то, что конфликт возник за пределами учебного заведения, к расследованию привлекли руководство Высшего художественного профучилища, где учатся девушки.

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В областной полиции сообщили, что начали проверку. «Конфликт имел место за пределами училища, но все равно необходимо установить, были ли проявления буллинга», — объяснила начальник отдела ювенальной превенции Алла Бойчук.

Участницы конфликта установлены. Учитывая, что они несовершеннолетние, общение с полицией происходило в присутствии родителей. Пострадавшая девушка решила забрать документы из училища.

Напомним, ранее в Харьковской области девушка зверски избила свою сверстницу и похвасталась этим в соцсетях.

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