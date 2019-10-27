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Рискованное дело: в Кабмине вступились за украинских артистов из-за их гастролей в Крыму

14:51 27 октября 2019 160
Владимир Бородянский
Инф. «ФАКТОВ»

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский назвал украинских артистов-гастролеров, выступающих в Крыму, смелыми людьми, поскольку для них рискованно выступать на оккупированном полуострове.

Он пояснил, что речь идет о тех артистах, которые на законных основаниях пересекают админграницу с оккупированным Крымом, передает «Радио Свобода».

«В моем понимании, если украинский артист пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, которая временно оккупирована, и выступает там, и доносит украинский контекст, я считаю, что это очень смелый человек», — сказал министр.

Как писали «ФАКТЫ», летом некоторые украинские артисты ездили на гастроли в оккупированный Крым. Так, в июле известный украинский певец Вадим Олейник опубликовал в Instagram свои фото из Ялты.

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