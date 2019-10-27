Спорт вне политики: капитан сборной Украины сделал скандальное заявление о войне с Россией

Спорт

Волейболист сборной Украины Олег Плотницкий, выступающий в чемпионате Италии за сильнейший клуб страны «Перуджу», откровенно рассказал, что в будущем, вполне возможно, может поехать играть в Россию, несмотря на то, что это агрессор по отношению к нашей стране.

«Для меня спорт — это спорт. До войны мы ездили на игры в Россию или Беларусь почти каждую неделю. Вы же знаете, что от Харькова до Белгорода рукой подать. И в Москве мы часто бывали. Даже так получалось, что дважды или трижды там отмечал свои дни рождения. Поэтому, когда началась война, многие игроки, выступающие в России, начали спрашивать нас: «Что там в Киеве? Безопасно?» Говорил, что да. Позже, уже в 2017-м, играли в Москве матчи Восточноевропейской лиги. Ходили по городу в ветровках «Украина» и не заметили никаких кривых взглядов. Даже когда зашли в кафе перекусить, люди подходили и спрашивали, как там у нас. Не хочу смешивать спорт с политикой. Пусть они быстрее разберутся. Мне очень жаль людей, страдающих из-за глупых планов политиков.

При этом отмечу, что среди моих знакомых немало тех, кто воевал или продолжает воевать — человек пять. Причем это волейболисты, с которыми в свое время начинал играть. Они на три-четыре года старше меня, поскольку папа привлекал меня к тренировкам с более взрослыми ребятами. Могу сказать, что с ними я воспитывался как человек, и сейчас, когда приезжаю в Хмельницкий, встречаемся. Также воюют мужчины, которые играли еще с папой. Этих людей я очень уважаю. Но это простые люди, от которых не зависит, вести войну или прекращать", — отметил 22-летний спортсмен в интервью изданию «Главком».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боксер Гвоздик не верит в то, что Россия напала на Украину, а его коллега Ломаченко назвал войну с Россией «дележкой наверху».

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