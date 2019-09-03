Ломаченко назвал войну с Россией «дележкой наверху»

Спорт

Украинский боксер Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), на днях объединивший три чемпионских пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе в поединке с Люком Кэмпбеллом, который прошел в Лондоне, поделился своим видением войны между Украиной и Россией, которая продолжается с 2014 года.

«Вы знаете, у меня много друзей из России. Я дружил с ними с детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах. А от того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной… Я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что наверху идет какая-то дележка. Но, честно говоря, это не мое дело и я не хочу туда лезть и что-то комментировать», — отметил Василий в комментарии российской службе канала ВВС.

Отметим, что это уже не первое резонансное заявление представителя украинского бокса о политической ситуации и военном конфликте с Россией. Не так давно Александр Гвоздик высказался, что не верит в нападение России на Украину (при этом уже доказаны факты вторжения войск РФ в Украину и аннексии Крыма), а Александр Усик признался, что следит за видеоблогами бывшего украинского журналиста Анатолия Шария, который с 2012 года живет за границей и ведет пророссийскую пропаганду с дискредитацией Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко вернулся домой после боя с Кэмпбеллом с синяком и царапинами.

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