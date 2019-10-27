Россия пока не отдаст Украине захваченные корабли: названа причина

Украина

Россия пока не готова вернуть Украине захваченные в Черном море корабли. Если ранее в украинском МИД рассчитывали на возврат судов в ближайшее время, то теперь, по самым оптимистичным надеждам, передача кораблей состоится разве что к концу года.

Николай Полозов, в свое время организовавший защиту украинским морякам, объясняет, что состояние захваченных Россией катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» можно охарактеризовать термином «не на плаву».

«Единственная проблема — это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят в такое состояние, чтобы они могли быть на плаву. Мы ожидаем, что до конца года их точно передадут», — рассказал Полозов в интервью «Крым.Реалии».

Напомним, Россия должна была вернуть Украине захваченные корабли по решению Международного морского трибунала. Россия направила представителям трибунала письмо, что якобы уже передала катера и буксир законному владельцу.

Во время захвата кораблей 25 ноября 2018 года суда были обстреляны, буксир «Яны Капу» брался на таран. Корабли получили повреждения. Командующий ВМС Украины убежден, что Россия не хочет возвращать катера и буксир, поскольку на них есть следы от стрельбы.

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