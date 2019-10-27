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Минкульт не накажет хор Веревки за песню про Гонтареву
Песня «Горіла хата», исполненная хором имени Веревки совместно с «Кварталом 95» — это недопустимо, но административных наказаний для хора не будет. Об этом заявил министр культуры Украины Владимир Бородянский.
Глава Минкульта дал понять, что не будет придумывать наказание для участников хора: «Есть вещи, которые находятся в культурной плоскости. И не всегда в культурной плоскости должно быть наказание».
«То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Это не смертельно, это недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать», — заявил глава Минкульта в интервью Радио Свобода.
Комментируя инициативы о лишении хора доступа к госфинансированию, министр предлагает не спешить — нужны общие правила для всех хоровых коллективов. «Я против того, чтобы мы сейчас конкретно говорили о хоре Веревки или о другом академическом хоре, который мы поддерживаем», — считает Бородянский.
Напомним, хор имени Веревки получил 30 тысяч гривен за то, что вместе с «Кварталом 95» исполнил со сцены песню о пожаре в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. В песне «Горіла хата» звучали намеки, что дом «сгорел сам от стыда». Гонтарева назвала действия хора позором. Министр культуры Бородянский извинился за произошедшее.
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