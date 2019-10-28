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Возле горсовета в Николаеве зарезали мужчину: первые детали и фото с места убийства (фото, видео)
В ночь на понедельник, 28 октября, около здания Николаевского горисполкома зарезали мужчину. Ранее в этом городе ревнивый иностранец с ножом напал на местную жительницу.
Как сообщает издание «Новости N», тело погибшего мужчины (на вид 30 лет) со множественными ножевыми ранениями нашли в кустах на улице Набережной.
По предварительным данным, убийство произошло в районе 3−4 часов ночи. На месте происшествия работают следователи, эксперты и кинологи.
Позже правоохранители выяснили, что погибший — 29-летний житель Николаева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на АЗС «Фактор» в Николаеве застрелили механика, оператора и кассира автозаправки. По горячим следам был задержан 48-летний местный житель, ранее работавший на АЗС и накануне написавший заявление на увольнение. Во время задержания у подозреваемого обнаружено большое количество оружия и боеприпасов: два револьвера, два пистолета (системы Флобера и ПМ), глушитель, пять снаряженных магазинов к пистолетам, более сотни патронов, часть из которых боевые.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!