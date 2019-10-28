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Непобедимый украинский боксер избил американца в чемпионском бою: видео нокаута
24-летний украинский боксер Сергей Богачук, выступающий в средней весовой категории, добыл эффектную победу в бою за чемпионский титул WBC Continental Americas Championship.
Наш соотечественник, проведший до этого 15 поединков на профессиональном ринге и во всех одержавший досрочные победы, продолжил приятную для себя серию и в прошедшей в Лос-Анджелесе встрече с опытным американцем Тайроном Брансоном (28 побед, 25 из них — нокаутом, 8 поражений, 2 ничьи).
Брансон трижды по ходу боя побывал на канвасе ринга (два раза в третьем раунде и один — в четвертом), но каждый раз вставал и продолжал бой. Четвертое падение Тайрона заставило рефери досрочно остановить поединок и присудить победу нашему боксеру.
Отметим, что свой первый поединок на профиринге уроженец Винницы провел в феврале 2017 года. Бой с Брансоном стал для украинца первым титульным в карьере.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Ломаченко получил титул франчайзингового чемпиона WBC.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!