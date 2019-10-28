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Спорт

Непобедимый украинский боксер избил американца в чемпионском бою: видео нокаута

10:12 28 октября 2019 876
Непобедимый украинский боксер избил американца в чемпионском бою: видео нокаута
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

24-летний украинский боксер Сергей Богачук, выступающий в средней весовой категории, добыл эффектную победу в бою за чемпионский титул WBC Continental Americas Championship.

Наш соотечественник, проведший до этого 15 поединков на профессиональном ринге и во всех одержавший досрочные победы, продолжил приятную для себя серию и в прошедшей в Лос-Анджелесе встрече с опытным американцем Тайроном Брансоном (28 побед, 25 из них — нокаутом, 8 поражений, 2 ничьи).

Брансон трижды по ходу боя побывал на канвасе ринга (два раза в третьем раунде и один — в четвертом), но каждый раз вставал и продолжал бой. Четвертое падение Тайрона заставило рефери досрочно остановить поединок и присудить победу нашему боксеру.

Отметим, что свой первый поединок на профиринге уроженец Винницы провел в феврале 2017 года. Бой с Брансоном стал для украинца первым титульным в карьере.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Ломаченко получил титул франчайзингового чемпиона WBC.

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