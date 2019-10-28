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Происшествия

На Оболони в Киеве устроили масштабную драку: в сеть попало видео

10:22 28 октября 2019 2846
Драка возле MisterCat на Оболони
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео масштабной драки в столичном ресторане MisterCat, что на Оболонском проспекте, 26. Ранее драка со стрельбой произошла в одном из кафе на улице Константиновской.

На записи видно, в частности, как один из участников драки на Оболони руками и ногами избивает лежащего на земле оппонента перед входом в заведение. Драчунов попыталась разнять частная охрана, позже на место ЧП прибыла полиция.

Позже «Киев Оперативный» выложил в Telegram и видео задержания полицией участников инцидента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на столичной Троещине массовая драка закончилась стрельбой. В результате столкновений пострадал один человек — его увезли в больницу с травмами головы.

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