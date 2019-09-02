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Ночная драка со стрельбой в центре Киева: повздорили посетители и владельцы кафе (видео)
В ночь на 2 сентября в одном из кафе на улице Константиновской в Киеве произошла драка со стрельбой. Об этом пишет ТСН.
Сообщается, что конфликт возник между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами этого заведения. По словам одного из совладельцев Амида, причиной ссоры стало то, что отдыхающие вели себя слишком громко.
По словам мужчины, в кафе отдыхала компания из 15 человек. В 23:00 заведение закрывался, но отдыхающие попросили разрешения посидеть на летней площадке.
Через полчаса посетители продолжали шуметь, им сделали замечание. В ответ «гости» ответили, что платят деньги и хотят и дальше отдыхать.
«Я говорю: „Мало, что вы платите — здесь люди отдыхают“, И они начинают хозяина ресторана окружать толпой… Я одного выдергиваю и все начинают драться. Чтобы это предотвратить, я применил стартовый пистолет», — рассказал совладелец кафе Амид.
У ніч проти 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській у Києві сталася бійка зі стріляниною. Відео очевидця події. pic.twitter.com/SfRJRnlpW4— ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) 1 сентября 2019 г.
В итоге инцидент закончился прибытием на место происшествия правоохранителей, которые утихомирили драчунов.
Ранее «ФАКТЫ» писали который произошел в Киеве в июне: в Оболонском районе в ресторане «Каспий» на улице произошел конфликт, который закончился массовой дракой и стрельбой. В ходе происшествия, несколько посетителей пострадали от газа из баллончика, а одному мужчине выстрелили в ногу.
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