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Мечта стала реальностью: появился мощный трейлер фильма про Анатолия Ломаченко
На международном кинофестивале FICTS, который стартует 28 октября в итальянском Милане, будет показан документальный фильм «Папаченко», посвященный отцу и тренеру украинского чемпиона Василия Ломаченко — Анатолия Николаевича.
«Фильм „Папаченко“ — единственный украинский документальный фильм, который участвует в этом году в международном фестивале спортивного кино в Милане FICTS. Уверен, что наш фильм имеет все шансы получить высокие оценки жюри и симпатии зрителей. Съемочная группа тесно сотрудничает с Ломаченко с тех пор, как Василий начал свою профессиональную карьеру. Авторы фильма посещали большинство боев Ломаченко, где имели возможность снимать эксклюзивные материалы из-за кулис», — передает слова сопродюсера фильма, депутата Киевсовета Олеся Маляревича сайт «Укринформ».
Отметим, что хронометраж ленты — 69 минут, снимал ее известный спортивный режиссер Сергей Долбилов, специализирующийся на тематике бокса. В фильме используются материалы, снятые в Калифорнии, а также на родине Ломаченко — в Белгород-Днестровском, что в Одесской области. Зритель будет иметь возможность увидеть уникальные тренировки «отец-сын» на Черноморском побережье и в их родном клубе «Аккерман». Также об Анатолии Николаевиче расскажут его самые успешные воспитанники, среди которых в том числе Александр Усик и Александр Гвоздик.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Анатолий Ломаченко получил специальный пояс WBC за вклад в развитие бокса.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!