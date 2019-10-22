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Спорт

Отец Ломаченко получил уникальный пояс за вклад в развитие бокса (фото, видео)

11:23 22 октября 2019 64
Отец Ломаченко получил уникальный пояс за вклад в развитие бокса (фото, видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В рамках 57-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), проходящего в мексиканском Канкуне, специальной награды был удостоен Анатолий Николаевич Ломаченко — тренер своего сына Василия, а также еще одного нашего соотечественника Александра Усика.

Специальный пояс за весомый вклад в развитие бокса наставник получил из рук своих подопечных.

Напомним, что в нынешнем году Василий Ломаченко провел два боя, нокаутировав британца Энтони Кроллу и одержав победу по очкам над его соотечественником Люком Кэмпбеллом. Что касается Усика, то Александр успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, победив техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна.

Василий Ломаченко

Александр Усик был в Канкуне нарасхват

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, Василий Ломаченко поделился своими планами, чем хочет заняться после завершения карьеры.

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