Спорт

Отец Ломаченко получил уникальный пояс за вклад в развитие бокса (фото, видео)

В рамках 57-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), проходящего в мексиканском Канкуне, специальной награды был удостоен Анатолий Николаевич Ломаченко — тренер своего сына Василия, а также еще одного нашего соотечественника Александра Усика.

Специальный пояс за весомый вклад в развитие бокса наставник получил из рук своих подопечных.

El momento en que @VasylLomachenko y @usykaa entregan a Papá Lomachenko un reconocimiento por su gran trabajo con el boxeo#wbccancun57 pic.twitter.com/R0PamWERH3 — Erika Montoya (@LaKiks) 21 октября 2019 г.

Напомним, что в нынешнем году Василий Ломаченко провел два боя, нокаутировав британца Энтони Кроллу и одержав победу по очкам над его соотечественником Люком Кэмпбеллом. Что касается Усика, то Александр успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, победив техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна.

Василий Ломаченко

Александр Усик был в Канкуне нарасхват

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, Василий Ломаченко поделился своими планами, чем хочет заняться после завершения карьеры.

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