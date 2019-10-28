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Я – зависимый: Стас Пьеха перенес инфаркт из-за наркотиков

11:43 28 октября 2019 374
Стас Пьеха
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный российский певец, внук знаменитой артистки Эдиты Пьехи Стас, который рос проблемным и неуправляемым ребенком, откровенно рассказал о своей наркотической зависимости и проблемах со здоровьем. Он признался, что употреблял запрещенные препараты с юности, что едва не стоило ему жизни.

«Если говорить о тяжелых наркотиках, то с 1998-го года. Я человек зависимый. Я — наркоман. Не бывает бывших наркоманов. Бывают люди зависимые, которые выздоравливают и в ремиссии. Все равно — 30 лет или 50. Все равно склад ума у меня определенный. Я зависимый», — признался Стас Пьеха Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».

Завязать с наркотиками и алкоголем он решил окончательно пять лет назад, когда наступила реальная угроза его жизни — в 34 года у Стаса случился инфаркт, врачи буквально вытащили его с того света. На гастролях он почувствовал себя плохо, сам себе поставил капельницу. Вернувшись в Москву, он почувствовал себя хуже и оказался в больнице.

«У меня были срывы. У меня была ремиссия, 11 лет я не употреблял. Потом был срыв. Я не дошел до инъекционных наркотиков. Но я довел себя до очередной больницы, до реанимации. И вот через это остановился», — рассказал Стас.


*Поддержать Стаса пришли мать Илона Броневицкая и жена Наталья

«С того момента я стал понимать, что все мои проблемы, все эти диагнозы, заболевания, оправдания связаны лишь с тем, что зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал, что мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости», — признался певец он добавил, что наркотики разрушили его брак. Они с супругой живут отдельно, но на официально развод не оформляли. Пара надеется на примирение.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Диму Билана заподозрили в употреблении наркотиков — он вышел на сцену в неадекватном состоянии.

А актрису Наталью Бочкареву и вовсе задержала полиция с кокаином в трусах.

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