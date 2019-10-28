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Зеленский дал старт масштабной приватизации в Украине: что об этом известно
В ближайшее время в Украине стартует большая приватизация. Президент Владимир Зеленский подписал указ, дающий старт распродаже госимущества. Пересмотрен составленный 20 лет назад список объектов, не подлежащих приватизации.
Как уточнила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив на брифинге, уже выбраны пять предприятий Государственного управления делами, которые будут выставлены на продажу. Документы в течение трех месяцев будут переданы в Фонд госимущества.
На первом этапе планируется продать знаменитый отель «Днипро», Государственное предприятие «Чайка» (аграрная компания, производство продуктов питания, «Центрсервис» (коммерческая недвижимость), «Технострой», «Украинские телекоммуникационные сети».
На втором этапе на приватизацию будут предложены еще несколько объектов. Сейчас завершается их инвентаризация, сбор необходимых документов для продажи, судебные споры. Продать планируется отель «Украина», комплексы «Пуща-Водица» и «Конча-Заспа», ликеро-водочный завод. Их планируется передать на приватизацию в течение трех-четырех месяцев.
Напомним, большая распродажа госимущества была одним из пунктов программы правительства Алексея Гончарука. На масштабной приватизации настаивали и эксперты, объясняя это необходимостью наполнять бюджет.
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